Balonmano / Primer Nacional Masc.
La imbatibilidad del Valinox resiste la visita al Teucro
Victoria vital en A Cañiza | Reconquista recobra impuslo | Fin a la racha porriñesa
MIla Alonso
21-23
Teucro Lirón-Valinox
El Valinox continúa invicto en la jornada 21. Choque muy exigente. El equipo local apostó por una defensa contundente, ante la que no se achicó el Novás, que supo atacar y defender . Al descanso, 9-10. En la segunda parte, el equipo de Artime fue por delante.
40-22
Reconquista-Tacoronte
El Perdoma viajó con bajas importantes. Desde el inicio, los vigueses se fueron con un 6-0. Los locales defendieron bien y cerraron al pivote, principal arma de los canarios (20-10 al descanso). El entrenador vigués dio muchos minutos a jugadores del filial y juveniles (seis en total).
34-30
Bueu-Granitos Ibéricos
En la primera mitad el partido estaba donde quería el Carballal, con un marcador bajo y un ritmo lento después de una semana casi sin entrenar por culpa de la condensación en el pabellón de Carballal. El acierto en ataque vigués descendió (26-20, min. 46). El equipo visitante comenzó a atacar con siete (28-27, min. 55). Pero una exclusión fue decisiva.
31-23
Ingenio-Porriño
Acabó la fantástica racha del Porriño ante uno de los equipos más potentes. Los hombres de Benaches hicieron una fantástica primera mitad (14-14). El Porriño aguantó (20-19, min. 45), pero las pérdidas fueron clave.
34-29
Saeplast-Ribeiro
Victoria fundamental del Saeplast en un choque entre los dos últimos en el que se juntaba la rivalidad con la necesidad. Al conjunto local le costó entrar (2-6, min. 10), pero supo reaccionar sin perder la compostura (al descanso, 17-15). En la segunda mitad, el Cañiza marcó el ritmo.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- ¿Dónde viven los extranjeros? Así se distribuyen por las calles de Vigo
- Muere el presidente de la CMVMC de Ventosela al caerle encima un árbol que talaba en Soutomaior: «Sen ti, o teu legado permanecerá con nós»
- El norte de Portugal adelanta a Vigo: ya trabaja para crear un Área metropolitana
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático