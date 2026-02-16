La imbatibilidad del Valinox resiste la visita al Teucro

21-23

Teucro Lirón-Valinox

El Valinox continúa invicto en la jornada 21. Choque muy exigente. El equipo local apostó por una defensa contundente, ante la que no se achicó el Novás, que supo atacar y defender . Al descanso, 9-10. En la segunda parte, el equipo de Artime fue por delante.

40-22

Reconquista-Tacoronte

El Perdoma viajó con bajas importantes. Desde el inicio, los vigueses se fueron con un 6-0. Los locales defendieron bien y cerraron al pivote, principal arma de los canarios (20-10 al descanso). El entrenador vigués dio muchos minutos a jugadores del filial y juveniles (seis en total).

34-30

Bueu-Granitos Ibéricos

En la primera mitad el partido estaba donde quería el Carballal, con un marcador bajo y un ritmo lento después de una semana casi sin entrenar por culpa de la condensación en el pabellón de Carballal. El acierto en ataque vigués descendió (26-20, min. 46). El equipo visitante comenzó a atacar con siete (28-27, min. 55). Pero una exclusión fue decisiva.

31-23

Ingenio-Porriño

Acabó la fantástica racha del Porriño ante uno de los equipos más potentes. Los hombres de Benaches hicieron una fantástica primera mitad (14-14). El Porriño aguantó (20-19, min. 45), pero las pérdidas fueron clave.

34-29

Saeplast-Ribeiro

Victoria fundamental del Saeplast en un choque entre los dos últimos en el que se juntaba la rivalidad con la necesidad. Al conjunto local le costó entrar (2-6, min. 10), pero supo reaccionar sin perder la compostura (al descanso, 17-15). En la segunda mitad, el Cañiza marcó el ritmo.