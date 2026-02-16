La final del Benidorm Fest anota su peor dato de audiencia en cinco años

La final del Benidorm Fest, que dio la victoria a Tony Grox y Lucycalys con su tema T amaré, ha cerrado su quinta edición con su peor dato de audiencia. La gala del sábado anotó un 12,1% de share y un total de 1.085.000 espectadores de media y 4.134.000 espectadores únicos. Esta es la primera edición que el festival alicantino no decide al representante de España en Eurovisión después de RTVE saliera del certamen europeo por la presencia de Israel, aunque la cadena pública no ha querido relacionar directamente la polémica con la caída de audiencia.

«Analizar las audiencias siempre es muy complicado. La realidad es que el Benidorm Fest es un fenómeno social que va más allá de la pantalla», ha explicado María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE, en una rueda de prensa celebrada después del acontecimiento. Sin embargo, a pesar de la bajada de audiencia, la final del Benidorm Fest 2026 fue lo más visto del día y líder de su franja. Además, anotó buenos datos entre los jóvenes, con un 19,3% de share entre 4 y 12 años; un 21% de 13 a 24; y un 28,4% de 25 a 44 años. Por su parte, el televoto consiguió 46.000 votos y, en concreto, Tony Grox y Lucycalys sumaron más de 11.000 votos.

Nueva edición

Las dos semifinales del martes y el jueves consiguieron datos similares, con un 11,1% de cuota de pantalla y poco más de 850.000 espectadores. Asimismo, a lo largo de esta semana, el festival ha acumulado más de 25 millones de visualizaciones y 508.000 interacciones en las redes sociales de RTVE.

A pesar de los datos, RTVE ha hecho un balance positivo de la consolidación del formato y el Benidorm Fest regresará el año que viene, a la espera de saber si España vuelve a Eurovisión tras desvincularse del certamen europeo por la presencia de Israel. La polémica se coló solamente durante unos segundos en la gala final, cuando la cantante de Nebulossa apareció sobre el escenario con una bandera de Palestina pintada en el pecho, como signo de apoyo a la decisión de la cadena pública. «RTVE es un medio que da libertad a los artistas para que se expresen como consideren y Nebulossa, libremente, decidió tener ese gesto», ha zanjado Eizaguirre.

Al margen del conflicto

Tony Grox y Lucycalys, vencedores del formato, han preferido mantenerse al margen del conflicto. «Apoyamos la decisión de RTVE siempre», declaró el sábado la gaditana tras alzarse con la Sirenita de oro. Un día después de darse a conocer el premio, los artistas han querido dejar a un lado el tema al ser preguntados por la prensa y poner el foco en el festival alicantino. «La verdad es que estamos felices y agradecidos al Benidorm Fest por apostar por la música española. Llevo diez años haciendo música y nunca había estado en una sala con tantas personas apoyando mi música», ha respondido el productor y DJ.

El productor y la cantante no solamente ganaron los 150.000 euros del premio y la Sirenita de Oro del festival, sino que también se hicieron con el premio de TelevisaUnivision, que consiste en un viaje a Miami para grabar un single y hacer promoción en el gigante de comunicación americano.

Salto a la industria musical

A pesar de que durante toda la semana la canción de los ganadores, T amaré, se había posicionado como una de las favoritas y estaba arrasando en reproducciones en las plataformas de streaming, los intérpretes siguen sorprendidos con el resultado final. «Desde que la lanzamos notamos un cariño increíble, pero cuando empezó el Benidorm fue una locura», ha explicado Tony. «Había unas propuestas muy interesantes y ponerte por encima de ellos es estúpido», ha añadido el músico, que ha aclarado que ellos han participado en el festival «por la música» y no por la «competición». «Esto es algo que nunca te llegas a esperar», ha añadido Lucycalys.

Choque entre el voto del público y el veredicto del jurado

Entró a matar. El aplomo con el que Rosalinda Galán zapateó el Benidorm Fest fue volcánico. No bajó la mirada ni un instante. Estuvo exquisita. No dejó indiferente. Era la gran favorita. De hecho, recibió la máxima puntuación del público. Sin embargo, el jurado la dejó sexta en sus valoraciones. 52 puntos le dieron, fulminando cualquier opción de levantar la Sirenita de Oro. Acabó tercera con 140 votos. Un veredicto que se saldó con abucheos.

«Perdió todas sus posibilidades en la primera ronda. Y, entonces, toda la emoción desapareció. Tan pronto desvelaron su resultado, supimos que no podía aspirar al triunfo. Las cuentas estaban claras. Fue la mejor actuación de la historia del certamen, por lo que un jurado profesional debía haberla encumbrado. No era necesario que ganara, pero tampoco fue justo dejarla en esa posición», apunta Luis Mesa, periodista especializado del podcast Euromovidas.

Entonces, ¿qué pasó? José García, director de Eurovision-Spain, da en la tecla: «No fueron justos. Su votación solo tenía un propósito: impulsar las canciones más comerciales. Era su modo de proteger las candidaturas que podrían convertirse en un éxito». Un punto de vista que comparte Juanma Fernández, colaborador de la revista Six: «Si hablamos de calidad, ella estuvo impecable. Merecía más».