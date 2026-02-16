Diez minutos condenan a un buen Carballal ante el Zuazo

El Carballal perdió en su visita al Zuazo, una pista muy complicada, pero presentó batalla. El conjunto visitante comenzó atacando con un 7 contra 6 que sorprendió a las vascas (4-6, min. 15). Al descanso, 15-14. La reanudación fue clave. Diez minutos malos del Carballal decidieron el choque. Las viguesas dispusieron de opciones claras en ataque, pero fallaron los lanzamientos o se encontraron con la portera. Así, el Zuazo se escapó (21-15, min. 41). El Carballal intentó recortar (24-21, min. 50), pero una exclusión en ese momento fue decisiva.