Fútbol
Las selecciones de A Costa y A Coruña ganan el Campeonato Gallego en Mos
El Concello de Mos acogió ayer el Campeonato Gallego de Selecciones Comarcales Femeninas, un gran evento que reunió a más de 300 futbolistas de toda Galicia en As Baloutas y Cototorrón. La competición, organizada por la Federación Gallega, se disputó en las categorías sub-13 (Fútbol 11) y sub-12 (Fútbol 7). Finalmente los triunfos se fueron para el norte ya que las selecciones campeonas fueron las de A Coruña y A Costa.
En la categoría sub 12, que se jugaba en formato de Fútbol 7, la victoria fue para la selección de A Coruña que se impuso en la final al equipo de Vigo por un tanteo de 1-0. En la categoría sub 13 la final se resolvió en los lanzamientos de penaltis después de que el duelo entre el equipo de A Costa y A Coruña empatasen a un gol. En la tanda decisiva la victoria fue para el equipo de A Costa.
