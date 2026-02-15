Primera victoria del año para el Vigo-Rías Baixas

Segundo día de competición en 2026 para el Vigo-Rías Baixas y primera victoria. Fran Rus García se adjudicóla segunda jornada del Memorial Manuel Sanroma Valencia. En la jornada reina de la prueba manchega, el capitán de ruta de la estructura presidida por José Luis Chamorro ha sacado a relucir su clase para levantar los brazos en Almagro (Ciudad Real).

La formación flúor había logrado llegar al último tramo del recorrido manteniendo intactas las opciones de victoria de Rus, su ciclista más potente. “A partir de ahí jugamos bien nuestras bazas. Fran se filtró en un grupo de nueve y se supo mover a la perfección para ganar al esprint”, señaló Bugarín, orgulloso del trabajo colectivo y de la forma de definir del corredor murciano. Rus levantó los brazos por delante de Joan Roca (Illes Balears-Arabay) y Daniel Cepa (Caja Rural-Alea).