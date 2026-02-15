Ciclismo
Primera victoria del año para el Vigo-Rías Baixas
redacción
Segundo día de competición en 2026 para el Vigo-Rías Baixas y primera victoria. Fran Rus García se adjudicóla segunda jornada del Memorial Manuel Sanroma Valencia. En la jornada reina de la prueba manchega, el capitán de ruta de la estructura presidida por José Luis Chamorro ha sacado a relucir su clase para levantar los brazos en Almagro (Ciudad Real).
La formación flúor había logrado llegar al último tramo del recorrido manteniendo intactas las opciones de victoria de Rus, su ciclista más potente. “A partir de ahí jugamos bien nuestras bazas. Fran se filtró en un grupo de nueve y se supo mover a la perfección para ganar al esprint”, señaló Bugarín, orgulloso del trabajo colectivo y de la forma de definir del corredor murciano. Rus levantó los brazos por delante de Joan Roca (Illes Balears-Arabay) y Daniel Cepa (Caja Rural-Alea).
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- Muere el presidente de la CMVMC de Ventosela al caerle encima un árbol que talaba en Soutomaior: «Sen ti, o teu legado permanecerá con nós»
- El norte de Portugal adelanta a Vigo: ya trabaja para crear un Área metropolitana
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático
- Programa del Carnaval de Vigo: París de Noia, gran desfile y conciertos infantiles para celebrar el Entroido 2026
- Terras Gauda se echa atrás y no compra el 25% de Bodegas Gargalo de Roberto Verino