CRÍTICA «Cumbres borrascosas» Emerald Fennell
Una fotonovela exultante
Desirée de Fez
La adaptación de Emerald Fennell de Cumbres borrascosas prometía al menos dos cosas. Por un lado, ser un melodrama romántico más grande que la vida: véanse sus pósteres. Por otro, el erotismo y la estética camp del tráiler daban a entender que Fennell se iba a mover en el territorio de su anterior Saltburn (2023), el de la provocación. No es del todo así. La directora firma una adaptación libre del clásico de Emily Brontë, según explica, inspirada en las emociones que le sugirió el libro cuando lo leyó de adolescente. Aquí tiene algo de promesa incumplida, pero también decisiones interesantes.
Falla en su dimensión psicológica y emocional: más que por amor u odio, los personajes actúan según sopla el viento. En su desarrollo no hay ni profundidad ni coherencia. La película de Fennell también carece de la expresión exultante del afecto propia del melodrama romántico: es una película desbocada pero no emocionante. Sí es sensual y sexual. Es tosca en sus metáforas sexuales y menos provocadora de lo que se intuía, pero hay erotismo en las imágenes, química entre Margot Robbie y Jacob Elordi y cachondeo a costa del deseo. La película de Fennell es visualmente exultante, pero de una manera insólita.
Cumbres borrascosas está más cerca de la fotonovela exquisita que del lenguaje cinematográfico. Es una película con un diseño de producción atractivo, realmente vistosa, pero más preocupada por el plano esteticista, casi la postal, que por el movimiento, la sucesión y el diálogo interno de las imágenes. Es una decisión voluntaria, pues no era así en las anteriores películas de Fennell (aunque algo de eso había en Saltburn). La duda es si es consecuencia del lenguaje de Instagram o una forma de alinearse, mediante las herramientas del cine, con otras formas populares de consumir las imágenes.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- Muere el presidente de la CMVMC de Ventosela al caerle encima un árbol que talaba en Soutomaior: «Sen ti, o teu legado permanecerá con nós»
- El norte de Portugal adelanta a Vigo: ya trabaja para crear un Área metropolitana
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático
- Programa del Carnaval de Vigo: París de Noia, gran desfile y conciertos infantiles para celebrar el Entroido 2026
- Terras Gauda se echa atrás y no compra el 25% de Bodegas Gargalo de Roberto Verino