El Club Vigo no da opción

Ya tiene mejor cara el Club Vigo que parece haberse despedido de las dudas que dejó a finales y comienzos de año cuando encadenó malos resultados y fue cayendo en la clasificación de forma inquietante. Ayer sumó un triunfo claro ante el colista (con mejor equipo de lo que parece viendo la clasificación) y ve el futuro con más optimismo de cara a las importantes citas que aún tiene por delante.

El trabajo en defensa, en donde sobresalió su líbero Miguel Martínez, fue la clave para vencer en este encuentro. El encuentro comenzó con cierta igualdad en el marcador ya que hasta el empate a 6 puntos los vigueses no fueron capaces de despegarse. Bien que lo hicieron con cierta rapidez para doblar en el marcador a los bilbaínos, 12-6. A partir de ese momento las diferencias fueron aumentando.

Una vez conocidas las fuerzas de ambos conjuntos el comienzo del segundo set ya lo hizo con ventajas para el casillero local. Pronto se pusieron con una distancia e cinco puntos 13-8, para aumentarla en la recta final del set de hasta siete puntos 20-13. Algunos errores locales y por supuesto algunos aciertos visitantes apretaron el set hasta finalizarlo con esa diferencia de seis puntos 25-19.

El tercer set comenzó con los bilbaínos muy metidos en el partido y poniéndose por delante de dos puntos, 4-6. Esa diferencia la enjugaron rápidamente los vigueses para ponerse por delante de tres puntos 10-7 y a partir de ahí buen manejo hasta llevarse el partido.