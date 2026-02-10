De la verbena gallega al Benidorm Fest

Todo está preparado para el esperado regreso del Benidorm Fest, un festival que este año vive una nueva edición, la quinta, marcada por la renuncia de Radio Televisión Española (RTVE) a participar en Eurovisión por la presencia de Israel. Una decisión, tomada el pasado mes de diciembre, que parece que no va a empañar un nuevo capítulo de una cita musical que nació, precisamente, con el propósito de elegir al representante de España para el certamen europeo.

De ello están muy seguros en RTVE, donde sostienen que, aunque el Benidorm Fest nació estrechamente ligado a Eurovisión, el festival alicantino ya ha adquirido una identidad propia. Sin embargo, desde la corporación pública no se conforman con esta realidad, sino que pretenden consolidar al Benidorm Fest como «el gran festival de la música en España». El presidente de RTVE, José Pablo López, lo confirmó haces unas semanas al asegurar que se redoblarían esfuerzos de cara a la nueva edición del certamen —el ente público destinará este año 3.893.462 euros, 1,2 millones más que en 2025—, cita que esta noche vuelve, a partir de las 23.00 horas en La 1 de Televisión Española (TVE), con la primera de las dos semifinales, que, al igual que el resto de las galas, estará presentada por Javier Ambrossi, Inés Hernand, Lalachus y el gallego Jesús Vázquez.

Cambios en el Benidorm Fest

Un regreso que se producirá desde el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm con Fangoria y Paloma San Basilio como estrellas invitadas e importantes cambios. El que más llamará la atención de los fans no se podrá ver hasta la gran final del sábado. Y es que la propuesta que conquiste el Benidorm Fest 2026 no alzará el Micrófono de Bronce que ya levantaron Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody, sino que logrará la Sirenita de oro, un trofeo que rendirá homenaje al galardón del Festival Internacional de la Canción de Benidorm que entre 1959 y 2006 consiguieron artistas de la talla de Raphael, Julio Iglesias y La Década Prodigiosa, entre otros, en un claro ejemplo de distanciar el Benidorm Fest de Eurovisión.

Además, por primera vez en este certamen, habrá un premio económico de 150.000 euros para la canción ganadora —100.000 para los intérpretes y 50.000 para los autores del tema— que añadirá pimienta al asunto. También habrá una segunda recompensa, fruto de un acuerdo de RTVE con TelevisaUnivision, que llevará a uno de los 18 participantes a Miami (EE UU) para promocionarse y grabar un single y, una tercera, que permitirá que uno de los artistas de esta quinta edición del Benidorm Fest no solo conozca en Estocolmo (Suecia) la sede mundial de Spotify, sino que grabe un single en estos estudios. Pero estas no son las únicas novedades que traerá el festival alicantino. Uno de los grandes cambios de esta edición podremos verlo esta noche con el número de participantes que avanzarán desde la primera semifinal a la gran final del sábado. Antes solo pasaban de ronda cuatro canciones, ahora lo harán seis.

Presencia gallega

Entre los primeros temas en confirmar su presencia en la gran final del sábado del Benidorm Fest 2026 podrá estar Los Ojos No Mienten, canción compuesta por Carlos Alfredo Colina Acevedo, un rostro conocido para los amantes de la verbena gallega, cuyo nombre artístico no es otro que Kenneth, que en la actualidad combina su proyecto en solitario con su papel como integrante de la orquesta Panorama City.

Este joven artista venezolano afincado desde hace años en la localidad gallega de Carballo buscará —tras ser finalista de La Voz Kids España con apenas 11 años y formar parte de orquestas como Nueva Fuerza (2019-2021), El Combo Dominicano (2021-2023) y Marbella (2023-2024)— convencer esta noche con una propuesta que nace de ese instante en el que te cruzas con alguien en una fiesta y, sin mediar palabra, ya existe una historia entre las miradas. «Es un tema que celebra la confianza en uno mismo, el atreverse a dar el primer paso y ese tipo de conexión que, aunque sea efímera, se siente tan real que parece arder. Como digo en la canción, los ojos no mienten», asegura un Kenneth que tiene muy claro lo que quiere hacer en el Benidorm Fest: «Quiero mostrar a España entera que hay muchísimo talento en Galicia».

Competidores de la noche

Kenneth será el último de los participantes de esta noche en actuar. Antes de él saldrán al escenario KITAI, que cantarán El Amor Te Da Miedo; María León y Julia Medina, que acercarán Las Damas y el Vagabundo; Luna Ki y su Bomba de amor; Greg Taro, que pondrá su Velita; Izan Llunas con ¿Qué vas a hacer?; Dora y Marlon Collins, que nos harán mover el esqueleto con Rakata; Tony Grox y LUCYCALYS, con T AMARÉ; y Mikel Herzog Jr., que promete emocionarnos con Mi Mitad.

Todos ellos intentarán lograr uno de los seis huecos de la gran final del sábado, los cuáles se decidirán por la suma de los puntos de un jurado formado por profesionales nacionales e internacionales vinculados al mundo de la música y los medios de comunicación (50%), la elección de un jurado demoscópico compuesto por una muestra de 350 personas (25%) y los votos del público (25%), ya sea mediante llamadas, SMS o a través de la aplicación de RTVE Play.