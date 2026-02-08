Luz Casal actuará en el Benidorm Fest 2026

Inmersa en su gira con motivo de su último disco, Me voy a permitir —la cual llegará al Palacio de Congresos de Santiago el próximo 26 de marzo—, la cantante gallega Luz Casal no para. Y es que la semana que viene, según ha anunciado Radio Televisión Española (RTVE), la artista natural de Boimorto (A Coruña) volverá a subirse a un escenario, y no en uno cualquiera. Lo hará el próximo 12 de febrero en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm como artista invitada de la segunda semifinal de la quinta edición del Benidorm Fest.

No será la única estrella invitada de esa noche, ya que el próximo jueves también actuará el cantante gaditano Abraham Mateo. Además, a lo largo de todo el prestigioso festival, se podrán escuchar, a parte de los 18 participantes, a artistas de la talla de Paloma San Basilio, el dúo Fangoria, así como las voces de todos los ganadores del Benidorm Fest: Melody, Nebulossa, Blanca Paloma y Chanel.

Eso sí, Luz Casal no será la única gallega en el Benidorm Fest 2026, ya que entre los participantes de esta quinta edición se encuentra un rostro conocido para los amantes de la verbena gallega, Carlos Alfredo Colina Acevedo, conocido artísticamente como Kenneth. Este artista venezolano afincado desde hace años en Galicia buscará el próximo martes —tras ser finalista de La Voz Kids España con apenas 11 años y formar parte de orquestas como Nueva Fuerza (2019-2021), El Combo Dominicano (2021-2023) y Marbella (2023-2024)— ganarse un hueco en la gran final del Benidorm Fest 2026 del 14 de febrero, con su tema Los Ojos No Mienten.