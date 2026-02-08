El Club Vigo plantea una dura pelea al líder

El Club Vigo cayó en la visita al San Sadurniño, líder de su grupo, pero lo hizo después de plantear una dura batalla y los pequeños detalles acabaron por decantar el partido a favor de los de Ferrolterra.

El encuentro comenzó con mucha igualdad. Ninguno de los dos equipos era capaz de despegarse. Fueron los vigueses los primeros que pusieron una ventaja de dos puntos al inicio del set 8-10. Esa ventaja se esfumó, por errores de los de Coia. Los ataques visitantes fallaron mucho y sus rivales eran capaces de conseguir recuperar muchos balones.

El segundo comenzó con un Vigo mucho más serio que en el juego anterior. No había tantos fallos y se defendía muy bien. Pese a ello los locales se pusieron por delante dos puntos 10-8 , pero esta diferencia rápidamente la enjugaron los de Vigo que fueron capaces de empatar y ponerse por delante. Esa tranquilidad fue la que les permitió a los vigueses hacer su juego, defender y conseguir buenos bloqueos lo que les llevó a vencer en el set y empatar el partido.

El tercer set ya comenzó con los locales por delante de hasta dos puntos, 6-4. Pero esa diferencia se la iban comiendo los vigueses para llegar a la recta final del set con empate a 15 puntos. A partir de ese momento los fallos de los de Coia afloraron en forma de saques, algo que fue más decisivo en el momento final del set porque dos errores de saque decantaron el parcial. El cuarto set comenzó igual que los anteriores pero mediado el parcial el Vigo se desconectó y el San Sadurniño cerró el partido con tranquilidad.