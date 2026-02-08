Aplazado el partido entre el Porriño y el Aula de Valladolid

El partido que ayer debían disputar en el municipal de Porriño el Conservas Orbe Zendal Porriño y el Aula Valladolid fue suspendido a petición del conjunto castellano.

El Aula pidió a la Federación el aplazamiento debido a las complicadas condiciones de la autovía que une Galicia con la Meseta. La nieve caída en el Padornelo ha complicado la circulación y podía afectar al viaje del Valladolid que tenía previsto regresar a casa tras el partido con el consiguiente de encontrarse la autovía en malas condiciones para circular de noche. La Federación aplazó el partido al que se buscará fecha.