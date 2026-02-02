Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La reacción del Val Miñor llega demasiado tarde

Rosa Ribas

Rosa Ribas

El Val Miñor no pudo sacar nada positivo de su visita al Sporting. Los asturianos se adelantaron en el marcador mediado el primer tiempo y administraron su ventaja.

