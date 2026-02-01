Terapia de humor, con Oswaldo Digón y Rafa Durán en Afundación
Oswaldo Digón y Rafa Durán administraron ayer su particular terapia de impro-choque en el Teatro Afundación, donde pusieron en escena Coaches de choque, un espectáculo de comedia improvisada diseñado para activar al público y ofrecerle, a través del humor, un «chute» de endorfinas. Dos coaches verdaderamente entusiasmados y muy motivados protagonizaron un espectáculo frenético, único e irrepetible gracias a las propuestas aportadas por el público, parte fundamental de esta divertidísima parodia del «desarrollo personal».
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
- Un perro de asistencia para Leire, una niña de ocho años con discapacidad de Redondela: «No pedimos privilegios, sino comprensión»
- Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija
- La parcela de la gasolinera de Plaza de España se destinará a viviendas y zonas verdes
- Bryan Zaragoza negocia su salida del Celta para jugar en la Roma