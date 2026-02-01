Terapia de humor, con Oswaldo Digón y Rafa Durán en Afundación

Oswaldo Digón y Rafa Durán administraron ayer su particular terapia de impro-choque en el Teatro Afundación, donde pusieron en escena Coaches de choque, un espectáculo de comedia improvisada diseñado para activar al público y ofrecerle, a través del humor, un «chute» de endorfinas. Dos coaches verdaderamente entusiasmados y muy motivados protagonizaron un espectáculo frenético, único e irrepetible gracias a las propuestas aportadas por el público, parte fundamental de esta divertidísima parodia del «desarrollo personal».