CRÍTICA
Los paisajes del exilio
Desirée de fez
Programada en la sección oficial a competición de la Berlinale, Yunan es una película sobre el exilio y el desarraigo: va al hueso de ambos, sin suavizarlos. Segundo largo del director de origen sirio Ameer Fakher Eldin, tiene por protagonista a Munir (Georges Khabbaz), un escritor árabe exiliado en Hamburgo y sumido en una profunda crisis personal que decide romper con todo y viajar a una isla remota en el mar del Norte. No tiene ni planes ni esperanza. El contacto con el lugar y, sobre todo, la relación que establece con una vecina (Hanna Schygulla), una mujer mayor que él y cuidadosa de su intimidad, harán que, poco a poco, vislumbre algo de luz y esperanza.
Yunan se resiente en algunos momentos de su gravedad, de un transcurrir algo moroso del tiempo y de algún exceso esteticista. Pero se imponen sus muchos hallazgos. Como la forma poco común (y muy interesante) en la que Ameer Fakher Eldin habla de la amistad. También la delicadeza con la que sostiene la relación del protagonista con la literatura, con la que cree haber dejado de saber relacionarse. Pero donde el filme crece es en el tratamiento del paisaje y los espacios. Las localizaciones naturales, imponentes, se convierten en expresión de la desolación del protagonista y en progresivo consuelo a su tristeza.
