El Club Vigo regresa a su buena versión

Volvió a salir el sol para el Club Vigo que sumó un nuevo triunfo después de un final de año y un comienzo de nuevo bastante confuso en el que acumuló derrotas y malas sensaciones. Ayer regresó a su mejor versión para conseguir un sólido triunfo ante el Dumbría en un nuevo derbi.

El encuentro ya comenzó con serias ventajas locales que poco a poco se fueron eliminando por el juego de ataque visitante. De esta forma se pasó de un inicio de 6-1 a empatar a 14 puntos. A partir de ese momento y con un tiempo técnico local se produjo la reacción de los vigueses que se pusieron por delante cuatro puntos 21-17 que fue la distancia con la que finalizó el set.

El segundo tuvo un inicio similar al anterior. Ventajas locales que tranquilizaban a los jugadores y les permitían hacer su juego. Aunque Dumbría luchaba y no cedía en ningún momento . Se llegó a la mitad del set con empate en el marcador (14-14) en un calco del primer parcial. Fue a partir de ese momento cuando los vigueses apretaron y se fueron con mucha facilidad en el marcador finalizando el set con la ventaja mas grande de los tres en juego.

El tercero ya se desequilibró desde el inicio ya que los vigueses no querían ningún tipo de sorpresa en el marcador y pronto se fueron de cuatro puntos (10-6). Esa ventaja les permitió, no solamente jugar mas tranquilos sinó que Diego Taboada pudo dar entrada a otros jugadores de su amplia plantilla para que se vayan fogueando. De la diferencia de cuatro puntos se pasó a otra mas amplia de seis puntos, en la recta final del set. 20-14. Esta diferencia permitia a los vigueses cierta relajación que hizo que el marcador se fuese apretando hasta una diferencia de cinco puntos con los que terminó el set y como consecuencia el encuentro.