Balonmano | Primera Nacional
El Valinox tacha otra jornada pese a la baja de Nico López
El Granitos, impecable como local | El Porriño sale de descenso a costa del Reconquista
MIla Alonso
El líder, Valinox Novás, sigue a lo suyo, sumando victorias con mejor o peor juego, pero siempre compitiendo y luchando. Frente al Bueu tuvieron la baja de última hora de Nico López y el equipo no estuvo demasiado cómodo en la pista. El Novás perdió muchos balones, lo que permitió al Bueu correr (8-11, min. 20). Tras un tiempo muerto, reaccionó (15-12 al descanso). En la segunda mitad, el conjunto de O Rosal nunca abandonó el control y así superó los momentos complicados.
El Granitos Ibéricos Carballal logró el primer triunfo de 2026, una vez más en su cancha y ante su público, donde está haciendo una temporada espectacular. Eso sí, no fue un partido sencillo para los locales a pesar de que se enfrentaban al colista, el Saeplast Cañiza, que siempre compite. En la primera parte el equipo local cometió muchos errores (14-14 al descanso). El Carballal ajustó su defensa y eso le dio tranquilidad y mayor equilibrio. A diez minutos del final el equipo vigués rompió el partido (28-23).
Victoria fundamental para el Porriño, que encadena dos jornadas puntuando y sale de la zona de descenso. Visitaba el Pavillón Municipal el Reconquista, en racha en este inicio de año, pero los locales mostraron su mejor cara. Gracias a un fantástico trabajo defensivo y la aportación excepcional del meta José, el partido estuvo en los guarismos que le convienen al Porriño: un marcador bajo. En la primera mitad, fue el Reconquista el que mandaba (5-8, min. 23), pero antes del descanso el Porriño logró acercarse ligeramente aprovechando los errores en ataque olívicos (8-10). Muy pronto los locales igualaron el marcador (12-12, min, 36) y a partir de ahí fue el conjunto dirigido por Dani Benaches el que dominaba con distancias cortas (19-16, min. 50). A falta de cinco minutos, el Reconquista logró ponerse a un gol (20-19), pero el Porriño siguió firme.
