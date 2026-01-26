Hockey sobre patines | OK Plata Femenina
El Traviesas gana tranquilidad
Cayeron el Ponteareas y el cuadro masculino vigués en Bronce
REDACCIÓN
Victoria del Traviesas en OK Plata Femenina. Las viguesas recibían a un rival directo en la lucha por la permanencia, el Oviedo Roller. Y aunque las locales fueron superiores en posesión y ocasiones, llegaron 0-0 al descanso y un gol en propia meta complicó más el partido. Las de Jorge Urdiales insistieron, incrementaron el ritmo de bola, acentuaron la presión y remontaron. Clara convirtió un penalti y una falta en jugada ensayada. Olaya y Priscila completaron el 4-1. El Ponteareas cayó por 6-3 en casa del Gatikako Iusturi. Las ponteareanas tuvieron opciones hasta el 4-3.
En OK Bronce masculino, el Traviesas no pudo sorprender al Ordes, segundo clasificado. Los vigueses llegaron a ponerse 5-5. Fueron decisivos Marcos Bahamonde e Iván Centoira, recién llegados de OK Plata.
