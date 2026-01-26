El Rubensa Indupor rompe su mala racha a lo grande

El Rubensa Indupor Porriño rompió la racha de nueve derrotas consecutivas haciendo un partidazo ante el Sanse, equipo de la zona alta. Abel Estévez por fin ha recuperado a sus jugadoras lesionadas y pudo contar con Adriana Rial (habitual del primer equipo) y eso le permitió imprimir un ritmo muy alto al juego, que por momentos rozó la perfección. Al descanso, 17-14, y en la segunda mitad, parcial demoledor (18-8). En el aspecto ofensivo destacó Aroa con 8 tantos y en el defensivo, Adriana Rial e Isis.

La SAR Rodavigo ganó en Valladolid. El Aula salió muy concentrado (8-3, min. 11). Vero Posada pidió tiempo muerto y cambió la dinámica (13-13 al descanso). La segunda mitad continuó muy ajustada, con una muy dura defensa local, hasta que una mejor gestión en ataque hizo que el partido se decantase a favor de la SAR.

El Inelsa Solar Asmubal Meaño cayó ante el líder, el Rocasa Gran Canaria. El equipo local, con muchas bajas, aguantó el ritmo mientras tuvo fuerzas (20-22, min. 47), pero en el tramo final, ya sin cambios para refrescar y con pérdidas de balón inocentes, el Rocasa tiró de su fondo de armario para cerrar la victoria de forma abultada.

El Helvetia Saeplast Cañiza perdió en Leganés. El viaje por carretera fue complicado por las condiciones meteorológicas y puede que ello afectase en el inicio (7-1, min. 7). Las chicas de Isma Lago remaron y recortaron hasta llegar al descanso 15-15. En la segunda mitad estuvo mejor el Leganés, que se fue con distancias cortas de tres o cuatro goles y aunque el conjunto gallego nunca se descolgó, no dio la sensación de que pudiese alcanzar la victoria.