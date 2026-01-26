Fútbol | División de Honor Juvenil
Importante victoria del Val Miñor ante un rival directo
raúl rodríguez
Nigrán
El Val Miñor logró ayer una importante victoria ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Los de Nigrán eran conscientes de la importancia de los tres puntos, por lo que salieron con fuerza al partido. Cierto es que las condiciones meteorológicas tampoco ayudaron a presenciar un buen partido. El Val Miñor llevó el peso del juego, pero no era capaz de dar el último pase para crear peligro ante la portería de Yeray.
Tras el paso por los vestuarios el equipo local volvió a salir fuerte y a los quince minutos del partido marcó el gol que, al final, le daría los tres puntos.
En los minutos finales el Compostela apretó, pero el Val Miñor fue capaz de aguantar la presión.
