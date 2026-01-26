| División de Honor Oro
El Carballal se diluye tras el descanso
M.A.
Vigo
El Carballal cayó ante el Caja Rural Cleba en un partido de dos caras. En la primera mitad, las sensaciones fueron buenas y el conjunto compitió a buen nivel, pero en la segunda desapareció.
El choque comenzó bien para el conjunto dirigido por Ana Alonso, que lideraba, con distancias cortas, aunque ya al descanso el Cleba logró irse un gol arriba. Pero en la segunda parte, con muchas dudas tanto en la faceta ofensiva como defensiva, el Carballal siempre estuvo por detrás en el marcador hasta un contundente 25-31.
