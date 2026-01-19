El Reconquista se adueña del derbi vigués

La primera parte estuvo controladapor el conjunto de Víctor Garrido gracias a su defensa y resolución en ataque (17-13). Se pasó del 19-16 (min. 35) al 19-21 (min. 40), con contraataques rápidos de los extremos del Carballal. El partido se volvió a ajustar (23-23, min. 45). Enlos últimos cinco minutos (26-26) se impuso el trabajo defensivo local

Victoria del Valinox y ya van diecisiete. No fue el mejor partido de los hombres de Guillermo Artime. Comenzaron bien en defensa y sin tan buenas sensaciones en ataque (17-13 al descanso). En la reanudación el Novás desapareció (20-18, min. 40). Fue decisivo el fondo de armario que tiene el conjunto de O Rosal. Partido para aprender y sacar conclusiones.

Buen partido de los hombres de Dani Benaches. Al descanso, 13-16. La segunda mitad siguió los mismos parámetros, con el Porriño mandando. El Luceros logró empatar por primera vez a falta de seis minutos para el final (26-26) y se adelantó en el marcador (29-28, min. 58). Pero el Porriño no se rindió.

En el Polvorín, el Saeplast Cañiza arrancó un punto ante el tercer clasificado. El equipo local recuperó sensaciones. En ataque volvió a coger el ritmo que le favorece. En defensa, aun con errores, aguantó. Al descanso, 18-17. El Cañiza logró una distancia máxima de tres goles (27-24, min. 45), que enseguida fue recortada.