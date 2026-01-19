Los fallos del Rodavigo deciden el duelo con el Inelsa

El Inelsa Solar Asmubal Meaño se llevó los dos puntos de La Bombonera.En la primera mitad, fue la SAR Rodavigo la que controló el juego. Con muy pocos errores locales, se alcanzó el descanso con 16-11. Cambiaron las tornas y pasó a dominar el Asmubal Meaño (17-17, min 35). Llegaron los últimos minutos con todo por decidir. Los fallos antes la portería de la SAR y el mayor acierto del Meaño decidieron.

El Helvetia Saeplast Cañiza tuvo un partido mucho más duro de lo esperado. El conjunto local empezó mal, desconectado y carente de intensidad, algo que fue aprovechado por el Aula Valladolid. Al descanso, 11-10. Tras el paso por vestuarios, las locales mejoraron y sacaron el partido adelante a base de oficio y haciendo un buen trabajo defensivo.

Dolorosa derrota del Rubensa Indupor Porriño en su visita al colista, que complica aún más la temporada del equipo dirigido por Abel Estévez. En la primera mitad, fueron las gallegas las que dominaron (9-12, min. 24), pero ya en el tramo final reaccionaron las canarias y empataron al descanso (14-14). En la segunda mitad enseguida se puso el Perdoma por delante (23-17, min. 47), lo que provocó los dos tiempos muertos de Estévez para tratar de cambiar el rumbo. Comenzó la remontada y el Porriño logró ponerse a dos goles (26-24) a falta de dos minutos, pero no hubo tiempo para culminarla y la permanencia se complica aún más.