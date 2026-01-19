Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reto demográficoOcaso talleresInvestigación ChuviJavier y PipoGalicia y el true crimeCelta
instagramlinkedin

Balonmano | D. Honor Oro Femenina

Escalada sin premio del Carballal

M.A.

Vigo

Derrota del Carballal ante el potente Córdoba. En la primera mitad el conjunto vigués estuvo muy desafortunado, sobre todo en defensa. Remontó de forma espectacular (30-30, min. 55), pero pagó errores en el lanzamiento y pérdidas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents