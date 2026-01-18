El Traviesas festeja con su cantera una nueva victoria
Fiesta redonda en el pabellón de Bouzas. El Traviesas derrotó al Urdaneta y sigue así enganchado a la zona alta de la clasificación, con los puestos de ascenso a tres puntos de distancia, en el momento más dulce del equipo masculino desde que ingresó en verano de 2023 en OK Bronce. Y eso que el equipo guipuzcoano se adelantó nada más comenzar el partido, pero los hombres que dirige Marina Pérez supieron remontar con tantos de Canabal, Juan García y Barral. A la conclusión del partido se realizó una foto de familia con los canteranos del club.
- Davila 15/01/2026
