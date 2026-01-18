Un dolor presente, un prometedor futuro

Se temía la llegada del conjunto canario del Suac, que a lo largo del descanso navideño había cambiado el 50% de su plantilla titular para conformar uno de los conjuntos mas fuertes de la categoría. Los aficionados que acudieron a Coia pudieron presenciar un bonito encuentro, deslucido por la pareja arbitral a juicio del equipo local. Sobre todo la juez principal cometió excesivos errores de apreciación, según los vigueses, a favor del conjunto visitante. Estos errores dieron al traste con el segundo set. No están los jóvenes jugadores locales para luchar contra sus rivales y asumir tanto fallos arbitrales.

Destaca la entrada en el partido, como jugador titular, del joven Carlos Sánchez, que demostró que puede hacerlo muy bien en cuanto coja un poquito mas de experiencia. El debut de Jorge Soto, cadete, significa que la cantera y el trabajo siguen dando sus frutos.