Bueu y Tirán logran la victoria en una nueva edición del Memorial Pepe O Ruso

Ayer por la mañana, en un día gris y húmedo con lluvia menuda y niebla intensa, se disputó frente a los muelles de Bueu, la primera regata de la temporada del año 2026 con la disputa del “X Memorial Pepe O Ruso” de traineras y con su habitual sistema de persecución y contrarreloj.

Participaron un total de 29 tripulaciones en cuatro categorías, absolutos masculinos y femeninos y lo mismo en veteranos. La regata organizada como es tradicional por el Club de Mar de Bueu-Simei con un amplio trazado frente a los muelles del puerto buenense, contó con una nutrida presencia de público, pese a lo desapacible de la mañana, aunque el estado del mar era perfecto.

Todo discurrió normalmente con la magnífica puesta en escena del club anfitrión y organizador, pero en la prueba estrella: absolutos masculinos, se produjo un caso curioso y nada habitual, cuando la salida de los equipos es a un minuto y con el cronómetro en marcha. Cuando ya había iniciado la prueba el decimocuarto equipo no se presentó en la salida el que tenía que partir en decimoquinto lugar y todos los siguientes. Esto provocó que el cronómetro que seguía su marcha ineluctable como es reglamentario, fue sumando segundos a todos a partir del 15 que tomaron la salida con mucho retraso sobre su hora de salida establecida.

Evidentemente esto tuvo su repercusión en la victoria final con los cronómetros fijados por cada equipo, así la victoria en esta categoría de absolutos masculinos, se la anotó con todos los merecimientos el club de Mar de Bueu-Simei-B, seguido de Chapela-Wofco-B y tercero Mecos.

En la categoría absolutas femeninas la victoria se la anotó la tripulación de la SD.Tirán-Pereira con las chicas de Cabo de Cruz muy cerca, a sólo tres segundos. En Veteranas femeninas, victoria clara de las atletas del CR. Puebla, seguidas de la SD.Samertolaméu-Oversea y en los masculinos la victoria la conquistó el club Samertolaméu seguido de Chapela-Wofco y Vila de Cangas.

Clasificaciones

Absolutos masculinos: 1. Bueu-Simei-B, 21.22:08; 2. Chapela-Wofco-B, 21.33:63; 3. Mecos, 21.36:86.

Absolutos femeninos: 1. Tirán-Pereira, 24.16:00; 2. Cabo de Cruz, 24.18:99.

Veteranas femeninas: 1. CR.Puebla, 28.43:04; 2. Samertolaméu-Oversea, 30.44:20.

Veteranos masculinos: 1. Samertolaméu-Oversea, 21.12;23; 2. Chapela-Wofco, 21.21:66; 3.- Vila Cangas, 21.41:44.