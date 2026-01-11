Tercer oro consecutivo para el ugandés Kiplimo

El ugandés Jacob Kiplimo logró su tercera medalla de oro consecutiva en unos Mundiales de cross, igualando las anteriores gestas de Kenenisa Bekele, Paul Tergat y John Ngugi, en una competición disputada en Tallahassee (Estados Unidos) en la que también brilló con una imponente autoridad la keniana Agnes Ngetich.

Pese a su juventud, Kiplimo, de 25 años, ya es historia del atletismo y del cross mundial. En Tallahassee se convirtió en el cuarto atleta en lograr tres coronas mundiales consecutivas de campo a través tras hacerlo anteriormente los kenianos Paul Tergat (1995-1999) y John Ngugi (1986-1989) y el etíope Kenenisa Bekele (2002-2006), que finalmente logró seis.

Especialmente destacada fue la actuación del español, de origen burundés, Thierry Ndikumwenayo, que fue octavo con 29:16 y fue el primer europeo en meta aparte de mejorar el octavo puesto particular logrado hace dos años en Belgrado.

En la categoría femenina, sin la keniana Beatrice Chebet, doble campeona del mundo de cross y que no compitió en Tallahassee al estar embarazada, todas las miradas se dirigieron a Agnes Ngetich, la dueña del récord mundial de 10 kilómetros desde hace dos años en Valencia y que regresó a la cita mundialista tres años después de colgarse el bronce en Bathurst 2023.

La joven keniana, de 24 años, no defraudó y desde el principio lideró la carrera, corriendo gran parte del tiempo en solitario y parando el crono en meta en 31:28, aventajando en 42 segundos a la ugandesa Joy Cheptoyek (32:10), campeona nacional y finalista mundial en 10.000 metros en Tokio 2025. Tercera fue la etíope Senayet Getachew (32:13), campeona mundial sub-20 en 2023.

La española María Forero, vigente campeona de Europa sub-23, hizo en Florida su debut internacional absoluto de cross. Forero realizó una carrera muy seria, zafándose con las corredoras africanas hasta entrar en meta en el decimocuarto puesto con 33:53, siendo la primera europea.