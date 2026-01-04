El Coruxo recibe al Burgos Promesas

Vuelve el Coruxo tras el parón navideño con un claro objetivo, sumar la octava jornada consecutiva sin perder y cerrar la primera vuelta del campeonato soñando con la fase de ascenso. La incógnita es saber cómo estará el equipo tras el parón navideño. Esta tarde visita O Vao el Burgos Promesas. El equipo de Castilla y León llega a Vigo ocupando puestos de descenso. Una situación complicada pero no agobiante. Tras dieciséis jornada del campeonato, el Burgos Promesa todavía no conoce la victoria fuera de su campo, en donde tan solo ha sido capaz de sumar tres puntos.

Javi Pereira apunta sobre el rival que «el Burgos es un equipo recién ascendido, muy joven, pero que tiene mucho talento individual en todas las líneas. Está trabajando muy bien desde la base y está consiguiendo formar jugadores que están entrando en dinámica de fútbol profesional. Eso quiere decir mucho. Nos vamos a encontrar con un equipo con mucho talento, cuya idea es proponer. No es el mismo equipo de la jornada número 1. Está evolucionando un montón y no va a ser nada fácil. Nosotros intentaremos hacer nuestro partido y ser por encima de todo competitivos, sin perder nuestra identidad».

El partido será también una fiesta bajo el proyecto «Fútbol con Raíces», con una chocolatada y visita de los Reyes Magos a las categorías inferiores.

HORA: 17:00

CAMPO: O Vao.