Antena 3 no espera y fija su primer estreno del año con Roberto Leal y su madre

Con las fiestas navideñas cada vez más cerca de su fin, las cadenas de televisión se preparan para sacar toda la artillería y comenzar el 2026 por todo lo alto. Al movimiento histórico de «Horizonte», se le suma ahora el primer estreno del año de Antena 3, que tendrá lugar el próximo 7 de enero.

Se trata del programa de Roberto Leal y su madre Mercedes Guillén, «Nos vamos de madre» en el que el presentador intentará ayudar a su progenitora a vencer sus miedos. El estreno se producirá a las 22.50 horas, después de «El Hormiguero».

«Nos vamos de madre» seguirá a Roberto y Mercedes en un recorrido por ciudades como Oporto, Estambul, Edimburgo y Marrakech, donde vivirán experiencias físicas, culturales y emocionales que los obligarán a enfrentarse a sus propios miedos y heridas del pasado.

El estreno de este formato hará que durante las próximas semanas Roberto Leal se cuele muchas más veces en las casas del público, pues a su habitual «Pasapalabra» se le suma este estreno y el de la sexta temporada de «El Desafío», que también se espera que se produzca la próxima semana.