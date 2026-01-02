El Torneo de Nadal bate récords en Navia

El C.B Seis do Nadal organiza este domingo en el pabellón de Navia la cuarta edición del Torneo do Nadal Cidade de Vigo de baloncesto 3x3, con la colaboración municipal. La cita batirá su récord de asistencia. Competirán un total de 280 jugadores, distribuidos en 59 equipos.

Abel Caballero presidió ayer la presentación del evento, que estará estructurado en cuatro categorías: habrá 19 equipos en minibásquet, 19 en infantil, 10 en cadetes y 8 en séniors. Las escuadras serán masculinas, femeninas y mixtas, casi todas viguesas aunque también habrá representación de fuera de la ciudad. Los más pequeños jugarán de 10:00 a 14:00 horas y los mayores, de 16:00 a 20:00.

Presentación del Seis do Nadal. / Marta G. Brea

Se trata de la segunda actividad navideña encargada por el Concello a la Fundación VIDE tras el torneo de fútbol, que reunió a 2.500 jugadores entre los días 26 e 28 de diciembre. «El torneo de baloncesto 3x3 va a ser un gran campeonato», anticipó Caballero. “Estamos muy satisfechos por el buen trabajo del Baloncesto Seis do Nadal y por el récord del campeonato; este torneo será un excelente cierre de los eventos deportivos navideños”, subrayó el alcalde.

No solo la respuesta de los clubes de Vigo ha sido elevada, sino también de jugadores de otras provincias gallegas. Las entregas de premios están previstas para las 14:00 y las 19:15 horas.