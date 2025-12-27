Gala do deporte
Tomiño quenta motores para a IX Gala do Deporte
O deporte volve situarse no epicentro da vida local en Tomiño cunha cita que xa forma parte do calendario afectivo do municipio: a IX Gala do Deporte. O Concello vén de abrir o prazo de presentación de candidaturas para esta celebración, que terá lugar o vindeiro 7 de febreiro de 2026, ás 20.30 horas, no Auditorio de Goián. A gala busca poñer en valor o esforzo, a constancia e os éxitos das persoas e colectivos que fan do deporte un selo de identidade tomiñesa.
Durante anos, a Gala do Deporte converteuse nun dos eventos máis esperados pola veciñanza, así como polos clubs deportivos, entidades e deportistas individuais, que ven nesta noite a oportunidade de ser recoñecidos publicamente polos seus méritos. Segundo destacan desde o Concello, esta edición promete ser especial, cunha noite «chea de ilusión, emoción e sorpresas», na que se recoñecerá o mellor do deporte local tanto a nivel individual como colectivo.
Candidaturas
O proceso de presentación de candidaturas estará aberto ata o 6 de xaneiro, e as persoas interesadas deberán enviar a súa proposta ao correo electrónico galatomino@gmail.com, achegando información detallada sobre os méritos deportivos acadados desde a última edición da gala. O Concello anima á participación activa da veciñanza, clubs e entidades deportivas para garantir unha representación ampla e diversa do deporte tomiñés.
Entre as novidades desta edición, destaca a posibilidade de que poidan ser candidatas non só aquelas persoas empadroadas actualmente en Tomiño, senón tamén aquelas que, aínda que non residan no municipio, manteñan un vínculo histórico co concello ao longo da súa vida. Ademais, xunto ao habitual sistema de valoración por un xurado especializado, volverá celebrarse a votación popular a través da web e das redes sociais do Concello, permitindo que os veciños e veciñas elixan aos e ás mellores deportistas en distintas categorías.
A alcaldesa de Tomiño, Sandra González, subliñou a relevancia desta cita deportiva, facendo fincapé no carácter colectivo do recoñecemento. «A Gala do Deporte é un recoñecemento colectivo a valores como o esforzo, o compañeirismo e a superación, que forman parte do ADN do noso concello», explicou. González destacou tamén a importancia de visibilizar «todo ese traballo silencioso que se realiza ao longo do ano en clubs, escolas deportivas e a nivel individual», poñendo en valor a dedicación e a perseveranza que caracterizan ao tecido deportivo local.
O concelleiro de Deportes, Rubén García, animou á veciñanza a participar activamente neste proceso, lembrando que a gala pretende reflectir a boa saúde deportiva de Tomiño, tanto dentro como fóra do concello. «Queremos que esta gala sexa un reflexo fiel do dinamismo e da vitalidade deportiva que temos no municipio, por iso é fundamental a implicación de toda a comunidade», destacou García. Engadiu tamén unha recomendación para os deportistas que pertenzan a clubs: «Convén consultar previamente coas súas entidades, xa que nalgúns casos son estas as que centralizan a presentación das candidaturas, asegurando que os méritos sexan correctamente representados».
Entre as categorías que se teñen en conta, destacan as de mellor deportista masculino e feminino, mellor equipo, mellor proxecto ou iniciativa deportiva, premio á traxectoria, e recoñecementos especiais para aqueles que destacan pola súa contribución ao fomento do deporte dentro da comunidade. Ademais, a votación popular permitirá que a cidadanía elixa, mediante un proceso transparente e aberto, aos seus favoritos en determinadas categorías, reforzando así a participación directa da poboación na elección dos protagonistas da noite.
Segundo indican desde o Concello, a gala será unha noite de celebración aberta e inclusiva, pensada para que todos os asistentes poidan gozar dun evento dinámico e emocionante, que combine a entrega de premios con momentos de espectáculo, recoñecemento e emoción. A organización está a preparar unha edición con sorpresas e actividades especiais.
