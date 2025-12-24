Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TVG convida a «A gran cea» esta Noiteboa

Unha velada de emoción, risas e música con María Mera e César Romero

REDACCIÓN

Santiago

Esta Noiteboa, os espectadores da TVG están convidados ás 21.40 horas, tras a mensaxe do rei Filipe VI e o Telexornal Serán, a A gran cea, programa especial no que María Mera e César Romero serán os anfitrións da noite nunha gran cea con todos os rostros coñecidos da canle pública galega e na que participarán os concursantes, os padriños e o xurado da Liga dos Cantantes Extraordinarios.

Amigos e compañeiros todos que compartirán as mellores anécdotas. Comida, risas e moita música, sobre todo panxoliñas, para que esta noite tan especial ninguén se sinta só e na que non faltará unha importante alusión ás familias. A gran cea promete ser un programa cargado de emoción.

