El Trail Muíños do Folón abre su inscripción

Las inscripciones para el Trail Adventure Muíños do Folón 2026 ya se encuentran abiertas. La prueba se celebrará el próximo 22 de febrero de 2026 en el municipio de O Rosal, reuniendo a corredores de toda Galicia en uno de los enclaves emblemático. Organizada por NOKAO, en colaboración con el Ayuntamiento de O Rosal y la Comunidad de Montes de O Rosal, la cita volverá a recorrer el entorno de Os Muíños do Folón, espacio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Xunta de Galicia.

La prueba contará con dos modalidades: 21 K y 12 K. Cada modalidad tendrá un límite máximo de 250 participantes.Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web oficial del evento, www.traildofolon.com, con un precio especial hasta el 31 de diciembre.