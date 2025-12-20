El Valinox Novás visita al Ribeiro en su marcha triunfal

Finaliza el año 2025 y la primera vuelta de la Primera Nacional Masculina. Este fin de semana, el líder, el Valinox Novás visita al Ribeiro con el objetivo de seguir invicto, mientras que el BM Porriño y Saeplast Cañiza, en la zona de descenso, afrontan choques complicados. Por su parte, el Granitos Ibéricos Carballal quiere seguir en esa racha fantástica como locatario y el Reconquista buscará en Lalín la segunda victoria consecutiva, que le permita escalar posiciones en la tabla.

El Valinox Novás lleva una temporada impecable. Solo conoce la victoria en los catorce partidos ligueros y ahora pretende cerrar la primera vuelta con esos números de récord. Esta tarde visita al Ribeiro, equipo de la zona baja de la tabla, pero que va de menos a más en las últimas jornadas. Por ello, el Novás no puede relajarse, sin duda el principal enemigo de los hombres de Guillermo Artime, ante la fantástica racha de resultados. Artime tiene la baja para este choque de Bruno Vázquez, con un proceso gripal y molestias, por lo que el cuerpo técnico ha decidido darle descanso. El Ribeiro ha logrado cuatro victorias en los últimos cinco partidos disputados como locatario, lo que demuestra lo complicado que es vencer en O Consello.

El Granitos Ibéricos Carballal despide el 2025 jugando en casa frente a un Lirón Teucro, que se presenta en Vigo con Sergio Carballeira como nuevo entrenador tras la renuncia de Irene Vilaboa hace dos semanas. El conjunto vigués llega a este choque dolido, después del mal partido realizado el pasado fin de semana en Carballo, por lo que quieren cerrar el año con buen juego y, si es posible, una victoria. Además, en su cancha el Carballal siempre muestra su mejor cara. Eso sí, saben que el rival es muy complicado, destacando su juego con el pivote, por lo que, una vez más, ofrecer un buen nivel defensivo será clave. Durante la semana, ha habido varios jugadores con molestias, pero Fran González espera poder contar con todos para el choque de esta tarde.

El Porriño quiere y necesita volver a ganar. Ahora que ya ha recuperado a varios de los lesionados (sólo sigue de baja Xacob), la situación está muy complicada, ya que se encuentran en la zona de descenso, y la presión comienza a pesar. Esta tarde recibe al Calvo Xiria, un buen equipo situado en la cuarta posición de la tabla clasificatoria, que lleva cinco jornadas consecutivas sin perder (cuatro victorias y un empate) y que destaca por sus transiciones y las defensas trabajadas. El Porriño, con su seriedad defensiva y rápidas contras, buscará hacer daño al Xiria, eso sí, reduciendo al máximo las pérdidas de balón.

En el Polvorín, un Saeplast Cañiza buscará una victoria que, dependiendo de otros resultados, le podría permitir entrar en el año 2026 fuera de los puestos de descenso. El equipo dirigido por Valeria Flores recibe a un Bueu Atlético en racha, ya que lleva cuatro jornadas sin perder (tres victorias y un empate). El conjunto local tiene las mismas bajas de la pasada jornada (Alejandro Pintos y Marcos) y, aunque ha habido algunos incidentes durante la semana por gripe, el resto estarán.

Para la entrenadora del Cañiza, Valeria Flores, el Bueu ofrece uno de los juegos más vistosos del grupo, con su ataque en continuidad, velocidad y calidad. Por ello, tratarán de frenar esa fluidez en ataque y mejorar la efectividad propia, ya que esa es la mejor manera de frenar sus contras.

Complicada salida para el Reconquista de Vigo, que visita al Disiclín Lalín, con el objetivo de sumar dos victorias consecutivas y mejorar sus números como visitante, ya que sólo ha ganado al Carballal (por la resolución del Comité de Competición, al aceptar la reclamación del Reconquista de alineación indebida) y al Luceros. La semana pasada vivió, posiblemente, su partido más tranquilo y quieren refrendarlo con otro buen día.

El Lalín, como el Reconquista, es un equipo de altibajos, capaz de ganar al Teucro de 13 y perder con el Luceros a la semana siguiente. Tiene un balonmano rápido y combinativo, que el conjunto vigués tratará de sujetar, mientras que, a nivel defensivo, alternan las defensas 6:0 y 5:1.

GRANITOS IBERICOS CARBALLAL - LIRÓN TEUCRO 80 ANIVERSARIO (hoy, 18:45 horas, Pavillón Municipal Carballal)

BM. PORRIÑO - CALVO XIRIA (hoy, 20:30 horas, Pavillón Municipal do Porriño)

SAEPLAST BM. CAÑIZA - BUEU ATLETICO BALONMÁN (hoy, 18:00 horas, Pavillón Municipal da Cañiza)

BM RIBEIRO RODOSA OURENSE PROVINCIA TERMAL - VALINOX NOVÁS (hoy, 18:00 horas, O Consello)

DISICLÍN BALONMÁN LALÍN - BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO (hoy, 19:00 horas, Lalín Arena)