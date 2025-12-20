El Porriño, a confirmar los buenos síntomas

El Conservas Orbe Zendal Porriño regresó del parón por el Mundial de balonmano con mejor cara de la que tenía. Su comportamiento en Granollers, donde consiguió una convincente victoria en una jornada en la que la mayoría de los aspirantes a estar en la pelea por las primeras posiciones sacaron adelante sus compromisos en una demostración de que han vuelto todos de las «vacaciones» con el punto de activación necesario y con la consigna de no ceder un metro. Llega la hora de afinar. Hoy finaliza la primera vuelta (aunque hay algún equipo con partidos pendientes) y los errores parece que a partir de este momento se pagan a un precio más alto.

Hoy es el día de confirmar la buena dinámica del pasado martes en Granollers. El equipo de Isma Martínez recibe en su pabellón a un complicado Grafometal La Rioja, que solo marcha dos posiciones por detrás de las porriñesas (cuatro puntos menos) y es un conjunto que ha demostrado estar en condiciones de complicarle la vida a cualquiera. En el regreso de la competición se impusieron al Aula Valladolid en Logroño en un partido que demostró sus posibilidades de hacer daño si el Porriño no es capaz de ofrecer una de sus mejores versiones.

HORA: 18:15 (hoy).

PABELLÓN: Municipal de Porriño.