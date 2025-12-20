El Frigoríficos quiere cerrar una semana redonda

El Frigoríficos del Morrazo buscará tomar una bocanada más de oxígeno para cerrar la primera vuelta en el encuentro que esta tarde (19 horas, pabellón Alcalde Miguel Salas) afronta ante el Ángel Ximénez Puente Genil. El conjunto que dirige Quique Domínguez quiere hacer valer el contundente triunfo logrado el martes frente al Caserío Ciudad Real con un nuevo resultado positivo que le sirva para engancharse a la pelea por evitar el descenso e incluso –si gana y acompañan otros resultados– para abandonar esas posiciones. Por otro lado, los cangueses se medirán al Anaitasuna en la siguiente eliminatoria de Copa.