El Carballal recibe a un equipo de la zona alta

El AD Carballal recibe en el último partido del año al Ikasa Boadilla, un equipo de la zona alta de la tabla clasificatoria, con la necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso.

El conjunto vigués afronta el choque con ganas de acabar el 2025 con buenas sensaciones y “ganando a un rival que, a priori, es superior, por su posición en la clasificación, pero ha quedado demostrado que en esta Liga todo el mundo puede ganar a todo el mundo y eso nos da ilusión”, aseguró la entrenadora Ana Alonso. El Carballal tendrá las bajas de Andrea Amarilla (larga duración) y de Uxía, quien se está haciendo pruebas estos días para conocer el alcance real de su lesión de rodilla.

En opinión de Ana Alonso, para ganar el partido será clave superar la defensa presionante que realizan y saber defender sus uno contra uno.

HORA: 16:30 (hoy).

PABELLÓN: Carballal.