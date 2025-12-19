El Vigo-Rías Baixas ficha al escalador Gabriel Rodas

El vigente campeón Élite de la Comunidad de Madrid será uno de los jefes de filas del Vigo-Rías Baixas en 2026. El escalador Gabriel Rodas liderará a la estructura presidida por José Luis Chamorro en las vueltas más montañosas del calendario.

El corredor de 24 años procede del High Level – Gsport y en su palmarés sobresale un triunfo. La Volta a Castelló, una de las rondas más duras y con más cartel para ciclistas sub-23, se la adjudicó en 2023 con los colores del filial del Caja Rural. Con una larga lista de puestos top-10 en las generales de vueltas por etapas y ganador de la Montaña en la Vigo Copa de España de 2024, la última vez que subió a lo más alto del podio fue el pasado mes de junio al conquistar el título Élite de su comunidad autónoma en San Lorenzo del Escorial.

“Es uno de los mejores escaladores de España y lo viene demostrando en los último años”, afirma Aitor Bugarín, su nuevo director deportivo junto a Paula Sanmartín. El Vigo-Rías Baixas incluye cada año en su calendario las principales vueltas de la categoría y esas carreras serán el gran objetivo de Gabriel Rodas. “Un corredor que sabe lo que es ganar una prueba de máximo prestigio como la Volta a Castelló está llamado a ser de los referentes del equipo”, apunta Aitor Bugarín. La llegada de Gabriel Rodas eleva a seis la cifra de fichajes desvelados por el Vigo-Rías Baixas: Pau Domènech, Pablo Polo, Aitor Garmendia, Mario Suárez y Tadeo Rodríguez son las otras caras nuevas.