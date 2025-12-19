El San Ignacio se presenta en Teis

Este domingo 21 de diciembre el pabellón de Teis acogerá la presentación del Club San Ignacio de lucha olímpica. Se trata del club más representativo de Galicia y que en estos momentos cuenta con setenta luchadores repartdos entre las categorías prebenjamín hasta senior.

A las 10:30 horas comenzará la presentación que se organiza como una demostración con un calentamiento por categorías, técnicas y combates en los que estarán en liza todos los luchadores del club vigués que a lo largo de 2025 ha logrado importantes éxitos como las diez medallas indivuales en los campeonatos de España, el bronce nacional por equipos en sub23 y sub17.