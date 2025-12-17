Tony Lomba y Eladio dos Santos regresan con «Por narices tour»

Tony Lomba y Eladio dos Santos regresan, como el turrón, por Navidad, con «Por narices tour», un espectáculo en el que se mezclan música ligera, cachondeo e improvisación, una fórmula que, año tras año, hace las delicias de sus seguidores. No en vano, como recuerda el propio crooner, esta cita se ha convertido ya en todo un clásico de las Navidades viguesas y en la excusa perfecta para la reunión de amigos.

Este año, el tradicional concierto se adelanta a los días 18 y 19, con La Fábrica de Chocolate como escenario habitual (22.00 h.). Cambian las fechas, pero no la esencia. «El público viene buscando cachondeo, ante todo. Por supuesto que sonamos bien, pero lo principal es pasarlo bien. Los conciertos están pensados para disfrutar nosotros y para que el público disfrute», afirma Tony Lomba. Y eso es exactamente lo que este dúo, tan bien avenido, promete ofrecer a sus incondicionales.

Para esta nueva edición, Lomba y Dos Santos presentan un tema inédito de música ligera, «Flor de pitiminí», una balada con letra de Dos Santos y música de Lomba. «Al principio estábamos trabajando en otra canción, sobre Milei, pero no nos convenció. Estamos en un momento tan loco, con los dirigentes que tenemos, que cuesta incluso escribir o improvisar», reconoce el cantante y productor.

El repertorio se completa con los grandes éxitos del dúo, entre ellos «Hoy es un día especial», habitual cierre de estos conciertos, y «España, España, bandera, bandera». «Lo más difícil es quitar una canción para meter otra», dice.

Hace 27 años, Lomba y Dos Santos iniciaron casi como una broma un concierto de música ligera el 28 de diciembre. Agotaron las entradas y desde entonces mantienen esta cita como tradición previa a la Navidad.