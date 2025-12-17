Rebeca Rods lanza el segundo sencillo de «Gospel Symphony II»

La cantante, compositora y directora coral Rebeca Rods,junto a Black Light Gospel Choir, presenta «Worthy Is the Lamb», segundo single de su nuevo trabajo discográfico «Gospel Symphony II», que estará disponible a partir del 19 de diciembre. Aunque su lanzamiento coincide con el periodo

navideño, la artista viguesa matiza que «Worthy Is the Lamb», versión de un tema de Brooklyn Tabernacle Choir, no es un villancico, sino una canción de agradecimiento, atemporal y profundamente emocional. «Es un tema que me acompaña desde hace años y que ahora ve la luz en una versión para coro y orquesta», explica Rods, considerada un referente del góspel en España.

El tema está producido por Rods y Carlos Rodgarman, cuenta con la participación de la Budapest Scoring Orchestra y combina la fuerza espiritual del góspel con la majestuosidad de la música sinfónica. Además, estará disponible también en Dolby Atmos, ofreciendo una experiencia sonora inmersiva única.

El videoclip oficial se estrenará el 24 de diciembre, Nochebuena, concebido como un «regalo auditivo-musical para acompañar estas fechas tan señaladas con un mensaje de paz, luz y gratitud».