El Valinox Novás recibe al segundo clasificado

Partido en la cumbre en el Pavillón de O Rosal. El Valinox Novás, líder de la categoría, recibe esta tarde al segundo clasificado, el Lanzarote Ciudad de Arrecife. Ambos son dos equipos recién descendidos de Plata Masculina y su objetivo es luchar por el ascenso y hasta ahora están cumpliendo con lo previsto, aunque de forma especial un Novás que sólo conoce la victoria en las trece primeras jornadas ligueras.

El equipo dirigido por Guillermo Artime está enchufado y con ganas de más. Los jugadores saben que será un partido complicado, igualado, que se decidirá por detalles, pero el Novás cuenta con el apoyo de la grada, una afición que nunca falla. Además, afronta el choque sin bajas, una vez ha recuperado a Bruno Vázquez. Artime aseguró que “estamos con ganas de que llegue el partido, de sumar los dos puntos y seguir en la línea de la temporada, que es ir partido a partido y que las sensaciones sean buenas”.

Por su parte, el Reconquista de Vigo afronta uno de esos partidos trampa, en los que la clasificación no refleja el momento del rival. El conjunto vigués recibe esta tarde al colista, el Saeplast Cañiza, que no sólo llega de sumar dos victorias consecutivas, una de ellas contra el Teucro en Pontevedra, sino que además ha hecho muy buenos partidos que se quedaron sin recompensa de puntos, como en el que se enfrentó al Novás.

El Reconquista afronta el choque con la baja de Chao, que se lesionó esta semana, y con la necesidad de estar fuertes en defensa y efectivos en ataque (uno de sus debes esta temporada) para competir y ganar. Su entrenador Víctor Garrido destacó del Cañiza que “es un equipo con un siete inicial muy bueno, con gente que físicamente es muy fuerte en los 1x1 y lanzamientos a distancia, como son Fati y Allan Magno, sus máximos goleadores. Además, tiene buenos extremos como Paulo en la izquierda, con experiencia en categorías superiores y una defensa 6:0 muy dura e intensa”. Por su parte, el Cañiza llega en su mejor momento de la temporada, con la moral alta y con ganas de seguir en la misma senda, trabajando con intensidad y actitud. Siguen de baja Alejandro Pintos y Marcos.

Jugará como visitante el Granitos Ibéricos Carballal, que se desplaza a Carballo para enfrentarse al Calvo Xiria, situado a solo un punto del club vigués. El Xiria es un equipo muy fuerte como locatario, con una primera línea potente y con mucha variedad. Al Carballal se le está complicado puntuar como visitante y es por ello que se lo plantea como un nuevo reto. La clave, una semana más, su defensa, siempre intensa y contundente, y reducir el número de errores no forzados. Durante la semana, hubo varios jugadores tocados, pero Fran González espera poder contar con todos para el choque de esta tarde.

El BM Porriño viaja a Culleredo con la ilusión de reencontrarse. El conjunto dirigido por Dani Benaches sólo tendrá la baja de Xacob, toda una noticia, en una temporada llena de incidentes físicos. Ha sido una buena semana de entrenamientos y tienen ganas de dar la sorpresa en una cancha muy complicada, frente a un Culleredo, que está haciendo una temporada excepcional. Tal y como explicó Benaches es “un equipo que está en un buen momento, con una plantilla amplia, con muchas variantes tácticas y muy bien trabajado por Fernando Vázquez”.

VALINOX NOVÁS - BM LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE (hoy, 19:00 horas, Pavillón Municipal do Rosal)

BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO - SAEPLAST BM. CAÑIZA (hoy, 20:00 horas, Complejo Deportivo Balaídos)

BM CULLEREDO - BM. PORRIÑO (hoy, 19:00 horas, Pavillón do Tarrío)

CALVO XIRIA - GRANITOS IBERICOS CARBALLAL (hoy, 20:00 horas; Pavillón Vila de Noia)