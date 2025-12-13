Meaño y Sar intentan estirar sus estados de ánimo

Este fin de semana se disputará la última jornada del año 2025 en la División de Honor Plata Femenina, con Cañiza, SAR y Asmubal Meaño, en un buen momento, mientras que el BM Porriño, espera que el parón navideño le ayude a recuperar a algunas de las jugadoras lesionadas.

El Inelsa Solar Asmubal Meaño será el único equipo gallego de la categoría que juegue el último partido del año 2025 en su cancha. Además, el equipo de O Salnés llega en su mejor momento, después de haber sumado cuatro victorias consecutivas en Liga que lo han aupado a la séptima plaza en la clasificación. Ahora el objetivo es sumar la quinta y despedirse así del año ante su gente de la mejor manera. El rival será el Fuentes Carrionas, un equipo que transita por la zona baja, aunque ha logrado hacer muy buenos partidos. La semana pasada, cayó derrotado en casa frente al Balonmano Gijón, en un choque muy igualado. El Meaño tratará de seguir profundizando en las armas que le han funcionado en estas últimas jornadas: Una gran defensa y portería, además de controlar las pérdidas de balón.

La SAR Rodavigo afronta el último desplazamiento de 2025 en su mejor momento de la temporada, después de sumar tres victorias consecutivas y contra grandes rivales. Así, se enfrentará al Romade con mucha confianza, a pesar de que sabe que el equipo canario es un rival duro, con jugadoras de mucha experiencia. No se desplazará para jugar este choque Goretti, que no volverá hasta el próximo año, y la entrenadora Vero Posada tampoco podrá contar con la meta Cecilia (por motivos personales).

Mientras, el Helvetia Saeplast Cañiza viaja a Asturias para enfrentarse al BM Gijón, con el objetivo de lograr una victoria que le permita seguir en la zona alta de la tabla clasificatoria. El conjunto dirigido por Isma Lago, actualmente segundo clasificado, quiere recuperar su mejor versión defensiva, que fue la que le llevó a liderar la Liga durante la primera fase del campeonato. Del Balonmán Gijón destaca que es un equipo muy ordenado, que esta temporada ha ido creciendo en su rendimiento, después de un mal inicio, y que es muy fuerte en su cancha. El Cañiza viaja con varias bajas, como la de Yamila, lo que le impedirá completar la convocatoria. En el aspecto positivo, destacar el regreso de María Machuca tras el Mundial, pero llega muy justa y sólo podrá realizar un entrenamiento con sus compañeras.

Por su parte, el Rubensa Indupor BM Porriño viaja a Valladolid para enfrentarse al Hand Vall, penúltimo clasificado de la Liga con dos puntos en el casillero. Puede ser el partido que necesita el equipo dirigido por Abel Estévez para remontar, sobre todo en el aspecto anímico, ya que las bajas continúan. Eso sí, para Valladolid recuperan a Aroa, una baza importante tanto en primera línea como en defensa. El Porriño, que lleva acumuladas seis derrotas consecutivas, intentará competir bien y sumar dos puntos para alejarse de la zona de descenso.

INELSA SOLAR ASMUBAL MEAÑO - CLUB DEPORTIVO BALONMANO FUENTES CARRIONAS (hoy, 20:00 horas, Pabellón Coirón de Dena)

BALONMANO GIJON - HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA (hoy, 19:30 horas, Pabellón Municipal de la Tejerona)

ROMADE - SAR RODAVIGO (mañana, 12:00, hora canaria, Pabellón Leoncio Castellano Arencibia)

HAND VALL VALLADOLID - RUBENSA INDUPOR BM PORRIÑO (hoy, 18:30 horas, Pabellón Polideportivo Rondilla)