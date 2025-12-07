«Xente Marabillosa» pone el foco en las terapias milagro y el curanderismo

La Televisión de Galicia emite hoy a las 21.55 horas una nueva entrega de «Xente Marabillosa», el espacio de servicio público y entretenimiento social que cada semana invita a la audiencia a reflexionar, emocionarse y tomar conciencia sobre realidades que afectan a toda la sociedad. El programa está presentado por Lucía Rodríguez y cuenta con la participación especial de Xosé Ramón Gayoso.

La edición de esta semana está centrada en el crecimiento de los falsos curanderos y las terapias milagro, un fenómeno que continúa incrementándose en pleno siglo XXI. El programa aborda cómo estas prácticas fraudulentas, impulsadas por la expansión digital y la proliferación de redes sociales, se han reinventado para llegar a un público más amplio, más joven y más vulnerable. Las falsas terapias prometen curaciones imposibles, utilizando discursos cada vez más sofisticados que, en muchos casos, ponen en riesgo la salud de personas enfermas y desesperadas.

A lo largo del programa, «Xente Marabillosa» ofrece testimonios de personas afectadas por este tipo de engaños, así como el análisis de especialistas que ayudarán a identificar los mecanismos de manipulación más habituales, las señales de alerta y las claves para proteger a las personas más vulnerables. La presencia de Xosé Ramón Gayoso, que vivirá junto al público las recreaciones y casos reales, aporta sensibilidad, experiencia y humanidad a una temática que nos interpela a todos, porque a todos puede afectar.

Como es habitual, la nueva entrega incluye las ya famosas cámaras ocultas de «Xente Marabillosa», uno de los elementos más característicos y celebrados del formato. Estas recreaciones, rodadas con actores y situaciones verídicas, permiten mostrar la reacción espontánea de la ciudadanía ante injusticias y conductas reprochables. Su capacidad para generar debate y conciencia social ha convertido estos contenidos en un auténtico fenómeno viral, acumulando miles de visualizaciones en las plataformas digitales.

Nuevos temas de sensibilidad social en preparación

«Xente Marabillosa» ya trabaja en nuevas temáticas de gran sensibilidad social que llegarán en las próximas semanas. Entre ellas, un programa dedicado a la inclusión efectiva de las personas con discapacidad, que contará con la presencia de Irene Villa; un análisis profundo del creciente fenómeno de la turismofobia; y un espacio centrado en las «estafas del amor», engaños que se aprovechan de la soledad y la vulnerabilidad emocional.También se abordará la protección del valioso patrimonio histórico de Galicia, la realidad cotidiana de quienes conviven con trastornos de la conducta alimentaria, y la gitanofobia, con la participación destacada de Azúcar Moreno. La audiencia podrá ver, además, un episodio dedicado al día a día de las personas con síndrome de Down, así como una reflexión sobre el incremento de los casos de discriminación basados en la apariencia física, un fenómeno conocido como «aspectismo».El progrmaa reafirma así en cada programa su compromiso con la justicia social.