El sabor italo-argentino que conquista Vigo

En Vigo hay lugares que no necesitan presentación, y Chicote es uno de ellos. Desde hace 44 años, su nombre resuena como ese sitio al que siempre se vuelve, donde el aroma a masa recién hecha y a salsa casera despierta recuerdos incluso antes de cruzar la puerta. Lo que empezó en 1981 como el sueño de Mino e Isaac en un pequeño local de la calle Brasil, se ha convertido hoy en un símbolo gastronómico de la ciudad.

En 1991, la familia abrió el restaurante a su actual hogar en la calle Simón Bolívar, un espacio que pronto se transformó en punto de encuentro para vecinos, familias y amantes de la cocina italo-argentina. Allí se consolidó un ambiente cálido y familiar que sigue siendo una de sus señas de identidad. Hoy, es Pablo Martínez, hijo de Mino, quien continúa al frente del proyecto, manteniendo viva la tradición con la misma pasión que sus fundadores. Además, Chicote cuenta con una tienda de comida casera para llevar, pensada para quienes desean disfrutar de sus sabores de siempre en casa.

Su carta mantiene viva esa mezcla cultural que enamora. Destacan especialmente sus pizzas argentinas de media masa, elaboradas con la receta tradicional que los ha acompañado toda la vida, y su pasta casera, preparada a diario con dedicación artesanal.

Pero si hay algo que sorprende a quienes visitan Chicote es su sección de postres. Entre ellos, brilla con luz propia su creación más emblemática: la tarta Mar del Plata, una delicia que se ha convertido en uno de los dulces más admirados por sus clientes habituales.

De cara a estas Navidades, Chicote ofrece una propuesta especial: los clientes pueden encargar el postre que deseen, incluido su aclamado Mar de Plata, para llevar a casa un pedacito de la tradición del local en estas fechas tan especiales.

Con 44 años a sus espaldas, Chicote sigue demostrando que cuando la cocina se hace con cariño, el tiempo solo añade experiencia.