Simón Pérez, convocado a una concentración de la Española

Tres años después de la convocatoria de Elena Fernández (Vigo, 2008) para una concentración de tecnificación en Sant Cugat, Simón Pérez (Vigo, 2010) es el nuevo valor del Real Club Náutico de Vigo llamado por la Real Federación Española de Natación (RFEN) para una concentración, en Málaga, de jugadores nacidos en 2010.

El Náutico ha acogido la comunicación federativa con satisfacción. Desde que la sociedad recreativa recuperó la sección de waterpolo en 2008, Pérez es el primer componente de los equipos masculinos llamado por España, aunque no el primer elemento del club en despertar el interés federativo, pues antes pasaron por estas concentraciones Elena (en 2022) y Carmen Carrera (Vigo, 2001), ésta en 2014.

"La convocatoria de Simón nos hace una ilusión enorme. Quienes lo hemos visto crecer en el club sabemos lo mucho que ha trabajado para llegar hasta aquí. Que un chico formado en casa dé este salto es especial para todos”, manifestó “Tone” Pérez, presidente de la centenaria sociedad viguesa. Además, “Tone” valoró los tres lustros de Luis Vilavedra al frente de la sección. “También quiero reconocer el trabajo de Vilavedra, porque nada de esto pasa por casualidad. Lleva años haciendo una labor impresionante con la cantera, dedicando tiempo, energía y cariño a cada jugador. Este paso adelante de Simón refleja el compromiso de Luis y el esfuerzo de todo un equipo. Para el Náutico, días como hoy confirman que vamos por el buen camino”, aseguró.

Otros dos jugadores gallegos

Del jueves 27 al sábado 29 de este mes, el jugador se entrenará en el complejo deportivo Inacua de la localidad andaluza con dieciocho elegidos más entre los que también figuran otros dos gallegos, Miguel Fernández (CW Pontevedra) y Diego Pardiñas (CN Ferrol).

Antonio Aparicio, coordinador estatal de waterpolo de la RFEN, y el seleccionador nacional absoluto, David Lozano, dirigirán la concentración, que contará con otros siete técnicos.

Simón, que lleva siete años en el club, compite a nivel gallego con los equipos del Náutico en tres categorías (cadete, juvenil y sénior), además de haber formado parte de la selección gallega infantil en los Nacionales por autonomías.

Además, este domingo tres jugadoras del Náutico acudirán a Pontevedra (piscina Rías do Sur) para una concentración infantil del programa de detección de talentos de la Federación Gallega de Natación. Han sido convocadas Xandra Carmela Romero, Lucrecia Ortiz y Vega Rodríguez.