El Club Vigo se deja el liderato en Canarias

Le duró poco el liderato al Club Vigo que después de su rotundo triunfo de hace una semana ante el Textil Santanderina cayó ayer en su visita al Gupane Guía y devuelve la posición de privilegio al cuadro cántabro.

Los de Diego Taboada estaban avisados del peligro de un recién ascendido que no respondía al perfil clásico de un equipo que acaba de llegar a la categoría ya que se han reforzado de forma notable con la mente puesta en la permanencia. Y ayer el Club Vigo lo comprobó en primera persona.

Los vigueses mandaron en el igualado primer set, pero sus opciones de complicaron en el segundo parcial que tras un intercambio igualado llegaron a dominar 18-22. Estaban a las puertas de sellar el segundo set lo que hubiera sido casi definitivo para el partido, pero en ese momento sufrieron un apagón que el cuadro canario aprovechó para llevarse el parcial y cargarse de ánimo de cara al resto del partido.

El tercer set ofreció otro duelo igualado que por simples detalles se fue del lado del conjunto local que afrontó el cuarto parcial con el ánimo redoblado. Los de Diego Taboada apretaron y disfrutaron de pequeñas ventajas que el Gupane Guía acabó por reducir para tomar el mando del set con un par de puntos y ahí ya no cedieron esa ventaja para llevarse un triunfo justo ante el Club Vigo que ha visto cómo el liderato le volaba demasiado rápido de las manos.