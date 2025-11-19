«Sirat» consigue cuatro nominaciones a los Premios de Cine Europeo

La película «Sirat», dirigida por el gallego Oliver Laxe, ha conseguido cuatro nominaciones de cara a la próxima edición de los Premios de Cine Europeo, siendo uno de los largometrajes que mayor número de candidaturas ha logrado obtener, tan solo superado por la película noruega «Sentimental Value», de Joachim Trier, que ha sumado cinco nominaciones.

El anuncio de la lista de posibles ganadores tuvo lugar ayer en el Real Alcázar de Sevilla, apenas unos días después del final del Festival de Cine Europeo de Sevilla y, según un comunicado emitido por el propio Ayuntamiento, el largometraje dirigido por Oliver Laxe, Premio del Jurado en Cannes 2025, ha conseguido menciones y competirá en las categorías de mejor película, mejor dirección, mejor actor (por Sergi López) y mejor guion en la 38 edición de los Premios de Cine Europeo, cuya entrega se celebrará el próximo 17 de enero en Berlín.

En el caso de «Sentimental Value», el filme noruego coincide con la película española en estas nominaciones, sumando también la de mejor actriz para Renate Reinsve, mientras que el conocido actor Stellan Skarsgård («Mamma Mia», «Dune» o 2Thor. Love and Hunger») se disputará el premio con Sergi López.

«Sirat» continúa cosechando alegrías en su carrera hacia el Oscar, puesto que además de estas nominaciones a los Premios de Cine Europeo, hace tan solo tres semanas la película lograba hacerse con el Golden Hugo, el máximo galardón del Festival Internacional de Cine de Chicago, situando así al director gallego un paso más cerca del sueño de Hollywood, puesto que el reconocimiento llega en un momento decisivo, al ser «Sirat» la propuesta española para competir en la categoría de Mejor Película Extranjera en los premios Oscar 2026.

En cuanto a los Premios de Cine Europeo, además del largometraje de Oliver Laxe, también se han colado otros dos trabajos de producción española en la competición. Así, en las nominaciones de estos galardones también tienen presencia la cinta de animación «Olivia y el terremoto invisible», en el apartado de mejor documental y mejor película de animación, así como el documental «Tardes de Soledad».

Por otra parte, la franco-iraní «It was just an accident», de Jafar Panahi , consiguió tres nominaciones en los apartados de mejor película, dirección y guion, mientras que los otros candidatos a mejor director son Yorgos Lanthimos y Mascha Schilinski. El resto de nominaciones se darán a conocer la próxima semana, según indicó la Academia de Cine Europeo.