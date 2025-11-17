Primer triunfo con sufrimiento del Carballal

SCHAR COLORES ZARAGOZA, 29 – 30, A.D. CARBALLAL 29. SCHAR COLORES ZARAGOZA: Luz Bernal, Laura Rodríguez (3), Verónica Hernando, Dorka Somogyi-Bakos (2), Nora Hernández (4), Martina Barboza (4), Martina Tarazona, Romayssa Latrache (2), Guadalupe Larralde, María Torres (5), Paloma Satto (5), Lorena Botella (1), Andrea Hernando, Andrea Rivas (1), Lucía Benedi, June del Campo (2). 30. SOLIMUSIC EVENTS CARBALLAL: Helena Sancho, Antía Seijo (6), Daniela Carranza, Naihara Costas (2), Lidia Portela, Lucía Villamarín, María Pereira (4), Alejandra Montenegro, María Álvarez, Nerea Arias, Uxía Fernández (6), Patricia Teijeiro (8), Salma Aakcha, Laura Rúa, Yaiza Alonso (4). ÁRBITROS: Jorge Muras e Tomás Fernández. Descalificaron a la local Paloma Satto en el minuto 59:43 y excluyeron dos minutos a las visitantes María Pereira y Yaiza Alonso. PARCIALES: 2-2, 4-5, 5-9, 7-12, 9-14, 11-17 (descanso), 12-18, 16-22, 19-24, 23-25, 26-28, 29-30 (final). INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 7ª jornada liguera de la División de Honor Oro Femenina, que se disputó en el CDM Siglo XXI.

Llegó por fin la primera victoria de la temporada para el AD Carballal. El conjunto vigués superó al Schar Colores Zaragoza, en un partido que dominó desde el inicio, pero que se complicó en los instantes finales.

Y es que el equipo dirigido por Ana Alonso se puso por delante en el marcador desde los primeros minutos, para llegar al descanso seis goles arriba (11-17). Tras el paso por vestuarios, nada cambió. El Carballal siguió dominando y controlando el partido con comodidad para llegar al minuto 43 con siete goles a favor (17-24). Pero las visitantes encadenaron cuatro errores de lanzamiento muy claros que igualaron el choque. Y claro, aparecieron los nervios. A falta de tres minutos, el Carballal ganaba 26-30, que parecía una ventaja clara, pero el hecho de no haber conseguido puntuar todavía en Liga, es un duro peso anímico sobre las jugadoras que se apreció en este tramo final. El Zaragoza fue recortando, hasta ponerse a uno a falta de poco más de 20 segundos. El Carballal aún tuvo la opción de cerrar el choque con un 7 metros y 29-30 en el marcador, pero apareció la figura de la meta local para darle la posibilidad de alcanzar el empate, aunque ni siquiera hubo lanzamiento en estos segundos finales. Primera victoria para el Carballal justo antes del parón por selecciones.