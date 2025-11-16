natación | Nacional
Mario Méndez logra otra plata y una nueva mínima europea
El vigués perdió el oro de los 1.500 metros por apenas once centésimas
REDACCIÓN
Mario Méndez finalizó su participación en el Nacional de piscina corta con una nueva medalla de plata en la final de los 1.500 metros en los que además consiguió la mínima necesaria para estar en el próximo europeo de Polonia. Sale el nadador del Santa Olaya de este campeonato con tres medallas (oro en los 80o metros, dos platas en los 400 y 1.500 y dos mínimas europeas en los 800 y en los 1.500).
Ayer la prueba resultó angustiosa y después de casi un cuarto de hora de competición todo se resolvió por unas pocas centésimas después del apasionante duelo que libraron Méndez y Cristóbal Vargas, a la postre campeón de España. El andaluz finalizó con un tiempo de 14:46.15 mientras que Mario Méndez lo hizo con un crono de 14:46.26. La diferencia entre ambos en ningún momento estuvo por encima del medio segundo.
